Komplex és okos program része volt a kínai mikroműhold

Küldetésének végén irányítottan a Holdnak csapódott egy kínai mikroműhold. Az eszközt több mint egy éve küldték fel az űrbe egy kommunikációs műholddal együtt. Missziója során a mikroműhold nagy felbontású képeket készített a Holdról, rádiócsillagászati megfigyeléseket végzett és még a július elejei napfogyatkozás közben a Földről is készített felvételeket.

A Lungcsiang-2 nevű kínai mikroműhold pekingi idő szerint július 31-én este 10 óra 20 perckor csapódott a Hold túloldalának egy előre meghatározott területen – jelentette a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) holdkutatási és űrprogram központja.

A mindössze 47 kilogrammos eszközt 2018. május 21-én küldték fel az űrbe a Csüecsiao kommunikációs műholddal együtt. A mikroműhold négy nappal később állt Hold körüli pályára, ahol 437 napig teljesített szolgálatot, túlszárnyalva egyévesre tervezett élettartamát. A központ szerint az űreszköz kifejlesztésével a mélyűrkutatás egy új,

alacsony költségű módszere született meg.

Missziója során a Lungcsiang-2 nagyfelbontású képeket készített a Holdról, rádiócsillagászati megfigyeléseket végzett, tanulmányozta a napsugárzást, valamint a július elejei napfogyatkozás közben készített felvételeket a Földről. A Harbin Műszaki Intézet által megalkotott mikroműhold küldetése július végén fejeződött be. Ezután földi irányítással a Holdnak csapódott, nehogy űrszemét legyen belőle.

Komplex és okos program része

A kínai műhold érdekessége az, hogy egy nagyon komplex és okos program része volt – jelentette ki Mizser Attila, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára az M1 Ma Este című műsorában. Mint mondta, két másik törpe műholdat is vitt magával a hordozó rakéta, ezek közül az egyik sikerrel járt, és ettől szabadultak meg a kínaiak.



A kínaik azért mentek a Holdra, mert van egy kevésbé feltárt becsapódási medence, ahol feltételek szerint a Hold úgynevezett köpenyrészét is lehet tanulmányozni.

Nagy áttörést jelentene a holdbázis

Arról is beszélt, hogy a megszerzett információk nem segítenek a Földön való élet kialakulásának történetében, hiszen a Holdon sosem voltak olyan körülmények, hogy élet is kialakuljon. Ez talán akkor valósulhat meg, ha kialakítják a tervezett holdbázist a Hold felszínén. Ez abból a szempontból is nagy áttörést jelentene, hogy a Holdról távolabbi bolygók is elérhetővé válnának, mint például a Mars – tette hozzá. A kutatások inkább

a Föld és a Hold életútjának tanulmányozását szolgálják.

Olyan kérdéseket vizsgálnak, hogy mikor és hogyan jött létre a Hold, milyen anyaga és összetétele van, valamint, hogy a Hold két oldalának anyaga mennyire tér el egymástól.

Az űrkutatásban továbbra is az Amerikai Egyesült Államok vezet, majd ezt követi Kína, és harmadik félként India jelent meg, ugyanis egy indiai holdszonda épp úton van a Hold felé, amely valahol a déli krátermező környékén száll majd le. Egy holdautót is visz magával a szonda, amely a 70-es évekbeli szovjet programra hasonlít, csak sokkal modernebb és fejlettebb technológia keretében.

Számos égi jelenség vár minket augusztusban

A szakértő beszélt az augusztusi égi jelenségekről is. Mint mondta, 12-ről 13-ra virradó éjszaka lesz a perseida meteorraj maximuma, amely majdnem pontosan egybe esik a teleholddal, ami a csillagászati kutatók számára nem túl pozitív, hiszen ez jelentősen megnehezíti majd a megfigyeléseket.

Hozzátette, érdemes majd a Holdat is megfigyelni egy távcsővel, mert a kráterek jól láthatók lesznek, ám ezt érdemes minél inkább a városon kívülről megfigyelni, hogy teljes körkilátásunk legyen az égboltra.

A címlapfotó illusztráció.