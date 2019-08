Futballpálya méretű kisbolygó haladt el a Föld mellett

Mindössze 71 ezer kilométerre suhant el a Földtől nemrég egy kisbolygó. Évente sok hasonló kis égitest közelíti meg a Földet, azonban nagyon ritka, hogy ilyen kis távolságra kerüljön tőlünk – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.

Kiss László csillagász a műsorban elmondta, hogy a 2019 OK nevű kisbolygónak más kisbolygókéhoz képest kicsi volt a sebessége. A valóságban természetesen nagyon nagy sebességről van szó, körülbelül 100 ezer km/h-ról.



Június végén már nagyobb távcsövek is lefotózták

A 2019 OK-t egy brazil amatőr csillagász fedezte fel múlt hét szerdán, viszont kiderült, hogy június végén már nagyobb távcsövek is lefotózták, de mivel az pontosan a Föld irányába tartott, a Föld pedig a kisbolygó felé, így a felfedezett égitest látszólag nem mozdult el. Ez azt jelenti, hogy

az emberiség nem képes mindent felfedezni,

ugyanis a természet mindig elő tud állni valami szokatlannal.

Hasonló helyzet alakulhatna ki akkor, ha a Nap felől közelítene felénk egy ismeretlen égitest. A Nap közelében ugyanis az égitesteknek is csak az árnyékos oldalát látjuk, vagyis magát a testet nem észleljük, így könnyen becsapódhatnak a Földbe.

A kisbolygó 71 ezer kilométer távolságra száguldott el a Földtől, ez csillagászati értelemben nagyon közeli. Az égitest mérete pedig nagynak számít, hiszen 100 méter hosszú volt, vagyis majdnem akkora, mint egy futballpálya.

Ezek az égitestek a Föld alsó, 10 ezer méteres légrétegébe, a troposzférába is eljuthatnak. 6 évvel ezelőtt, a mostaninál kisebb, egy 30 méteres égitest az oroszországi Cseljabinszk felett robbant szét, aminek következtében ezrek sérültek meg

a betörő ablakok szilánkjai miatt.

Az, hogy a Föld légkörébe érkező aszteroidák elérik-e a felszínt nagyrészt a méretüktől függ, hiszen minél nagyobb egy ilyen test, annál kevesebb ideje van teljesen elégni a légkörben, de belső szerkezetük is befolyásolják, hogy elégnek-e időben. A 2019 OK méretileg pont a határon volt, amelyek viszont biztosan becsapódnak a felszínbe, azok a 2-3 kilométeres nagyságúak – fejezte be Kiss László.