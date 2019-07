Befejezte működését a NASA Van Allen-ikerszondáinak egyike

Az űrszondák feladata az volt, hogy soha nem látott részletességgel tanulmányozzák a Van Allen sugárzási övezetet. Eredetileg két évre tervezték missziójukat. A B űrszonda napelemei mostanra lemerültek. Mivel mérőműszereinek a működése a Naptól függött, és már nem képes arra, hogy napelemeit a Nap felé irányítsa, kikapcsolták az űrszondát.

On July 19, mission operators at @JHUAPL shut down one of the two Van Allen Probes spacecraft. The spacecraft used up its remaining fuel after de-orbit maneuvers in February, leading to the shutdown. https://t.co/tPKObA301o pic.twitter.com/yBZlULjKxC

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 23, 2019