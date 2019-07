A világűrből is látható, ahogy megnyílt a föld Kaliforniában

Az első jelentések még 7,1-es erősségű földmozgásról szóltak, de az amerikai földtani intézet később 6,9-re pontosította az adatot.

Ez az elmúlt 20 év legerősebb szeizmikus mozgása volt.

Will Marshall, a Planet Labs cég alapító-ügyvezetője a közösségi médiában tett közzé egy műholdas képet, amin jól látszik, hogy a rengés következtében megrepedt a föld.

Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum

— Will Marshall (@Will4Planet) 2019. július 7.