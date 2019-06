Megfejtették a titokzatos űrbéli rádióhullámok rejtélyét

Ez a legnagyobb áttörés, mióta a csillagászok 2007-ben felfedezték a gyors rádiókitöréseket, amelyek a kozmikus rádióhullámok rövid, de nagyon erős löketei – olvasható a brit The Independent hírei közt.

Ha a Holdon állnánk, és ilyen pontossággal tekinthetnénk le a Földre, nem csak azt tudnánk megmondani, hogy melyik városban történt a kitörés, hanem azt is, hogy mi az irányítószáma, és a város melyik részéből ered – mondta Keith Bannister, a kutatás vezetője.

A felfedezést egy ausztrál vezetésű nemzetközi kutatócsoport tette egy új rádióteleszkópot is használva, mely a CSIRO ausztrál tudományos ügynökség tulajdona.

For the first time, a single burst of cosmic radio waves has been traced to its point of origin: in this case, a galaxy about 3.6 billion light-years from Earth https://t.co/LbCb2ndQNH

— CNN International (@cnni) June 27, 2019