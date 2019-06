Léteznek földönkívüliek? Nyilvánosságra került a négy éve tartó kutatás eredménye

Egyelőre nem hozott eredményt a Földön kívüli intelligens élet keresését (SETI) célzó eddigi legátfogóbb program, amelynek keretében 1327 szomszédos csillagrendszerben kutattak intelligens földönkívüliek után a szakemberek – írja a LiveScience című ismeretterjesztő hírportál.

No Signs of Aliens in the Closest 1,300 Stars, Hunt Funded by Russian Billionaire Reveals https://t.co/ojjHkfvztS pic.twitter.com/av8JZWicht

— Live Science (@LiveScience) 2019. június 19.