A Star Trek logójához hasonló alakzatokat fedeztek fel a Marson

Az ügynökség hangsúlyozza, hogy az alakzat nem mesterségesen lett a felszínbe vájva, és a hasonlóság csak a véletlen műve – olvasható a brit The Independent napilapban.

A természeti jelenség, melyből több kisebb-nagyobb is látható a felvételen, azt mutatja meg, hogyan fejlődött a bolygó hosszú története során.

Dunes, lava and wind are responsible for this curious shape on Hellas Planitia, Mars. Boldly go: https://t.co/JSLObpMq2E

@HiRISE pic.twitter.com/yktAFM8MOy

— NASA JPL (@NASAJPL) June 14, 2019