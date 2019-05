Újraindult az űrverseny a Holdért

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA jövő évi költségvetésének megemelését kérte a kongresszustól Donald Trump elnök annak érdekében, hogy az Egyesült Államok mihamarabb újra embert küldhessen a Holdra. Trump Twitter-üzenetében jelentette be, hogy 1,6 milliárd dollárral szeretné növelni a NASA költségvetését. Ezzel a kiegészítő támogatással együtt a NASA 2020-ban 22,6 milliárd dollárból gazdálkodhatna.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. május 13.