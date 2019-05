Ötven éve indult útjára az Apollo-10

Ez volt a program negyedik emberes repülése, és a második, amely egészen a Holdig jutott. A személyzet Thomas Stafford parancsnokból, John Young parancsnoki modul-pilótából és Eugene Cernan holdkomp pilótából állt – olvasható a NASA hírei közt.

“You can tell the world that we have arrived!” Fifty years ago, Apollo 10 launched as a dress rehearsal for the first piloted landing on the Moon. Blast back to the past: https://t.co/hkatf2B5WD pic.twitter.com/9fTJCzkxwb

— NASA (@NASA) May 17, 2019