Adományból vesz részt az anyuka a NASA programján

A harminckét éves anyukának nagy álma vált valóra, amikor bejutott a NASA gyakornoki programjába. Nem volt azonban biztos benne, hogy megengedheti magának a részvételt – olvasható a CNN hírei közt.

Szükség van repülőjegyre magának és lányának, találni kell egy lakást, autót bérelni, és közben fizetni az otthoni számlákat is.

A tinédzser lányát egyedül nevelő Jackson napfizika témakörben végzi doktori kutatását az atlantai Georgia Állami Egyetemen.

