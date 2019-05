Így festhetnek majd az első lakások a Marson

Megszületett a NASA versenyének nyertese, amelyen 3D nyomtatással készítettek Marsra szánt otthonokat a nevezők – olvasható az AI Spacefactory oldalán.

A többlépcsős megmérettetést végül a New York-i AI SpaceFactory design ügynökség nyerte meg

A tervezőcsapat az első helyezéssel 140 millió forintnak megfelelő összeget zsebelt be.

A készítőknek elsődleges szempont volt, hogy természetes anyagokat használjanak föl, így a több mint 550 rétegből álló építmény újrahasznosítható biopolimer-bazalt kompozitból készült.

anyaga pedig olyan könnyű, mint a repülőké, amely rendkívül fontos egy ilyen környezetben.

