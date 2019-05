Negyedmillió galaxisról készített panorámaképet a Hubble

A kép 16 év megfigyeléseit tartalmazza – közölte a München közelében található Garchingban lévő európai Hubble információs központ. A galaxisok némelyike olyan távoli, hogy fénye több mint 13 milliárd éve van úton a Föld felé. Ezek tehát abból a korból láthatóak, amikor a világűr még csak fél milliárd éves volt. Így a panorámakép alapján végigkövethető a galaxisok keletkezésének története egészen napjainkig.

This is the new Hubble Legacy Field. Take a look at the largest and most comprehensive “history book” of galaxies into one single image, using 16 years’ worth of observations from Hubble: https://t.co/ZmV4uJ5Rb2 pic.twitter.com/JpfHrOjnPf

— Hubble (@NASAHubble) May 2, 2019