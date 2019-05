Neutroncsillag zuhanhatott egy fekete lyukba

A LIGO és Virgo csillagvizsgálók olyan rendellenességet észleltek, amelyek egy régóta keresett esemény első megfigyelései lehetnek.

Előfordulhat, hogy gravitációs hullámok segítségével először láthatunk neutroncsillagot felemésztő fekete lyukat. Ez lehet az első bizonyíték ilyen bináris rendszerek létezésére. Az Egyesült Államokbeli LIGO és az olaszországi Virgo csillagvizsgálókból egy nappal azután érkezett a hír, hogy két neutroncsillag ütközéséből származó gravitációs hullámokat észleltek, eddig mindössze második alkalommal – adta hírül a Scientific American.

A két csillagvizsgáló tudósai a hullámok szokatlan viselkedéséről írtak jelentést múlt pénteken. A csillagászok folyamatosan elemzik az adatokat és számítógépes szimulációkat futtatnak az értelmezésükre,

de máris mérlegelik a lenyűgöző lehetőséget, hogy régóta remélt észlelést tettek, amely kozmikus információk bőségét szolgáltathatja.

Világszerte verseny zajlik a csillagászok között, hogy különböző távcsövekkel elsőként figyeljék meg az eseményt, amely a LIGO-Virgo tudósainak számításai szerint a Földtől 1,2 milliárd fényévre történt.

A jel azonban nem volt erős, események szerencsés egybeesése is lehetett, ahogyan az korábban is történt. Az észlelt gravitációs hullámok két neutroncsillag ütközéséből vagy két fekete lyuk találkozásából is származhatnak. Az utóbbi esetben kicsi, de ultra sűrű objektum keletkezik, amely a Napnál is nagyobb tömegű.

A lehetséges eredmények

Ha láthatnánk egy fekete lyukat, ahogyan beszippant egy neutroncsillagot, olyan információk birtokába kerülnénk, amelyek megszerzésére más esemény kapcsán nem lennénk képesek – állítja B. S. Sathyaprakash, a LIGO elméleti fizikusa. Először is ez igazolná, hogy léteznek ilyen különböző tömegű bináris csillagokból álló rendszerek.

A neutroncsillag-fekete lyuk találkozás esetében, a nagyobb tömegű fekete lyuk elhajlítaná a teret forgása közben. „A neutroncsillag inkább szférikus – gömb alakú – pálya körül kavarog, mintsem kvázi cirkuláris – megközelítőleg kör alakú – körül, így a neutroncsillag-fekete lyuk rendszer alkalmas terepe lehet az általános relativitás tesztelésének” – folytatja Sathyaprakash.

Ezen kívül a gravitációs hullámok és a csillagászok megfigyelései együtt felfedhetik az ütközés előtti utolsó fázisban történteket. Az árapály erők darabokra tépné a neutroncsillagot és ez a jelenség segíthetné az asztrofizikusokat egy régóta fennálló rejtély megoldásában: milyen anyag alkotja az ilyen ultra kompakt objektumok belsejét?

A LIGO-Virgo együttműködés keretein belül április elején indultak a megfigyelések és a várakozások szerint heti egyszer figyelhetik majd meg fekete lyukak ütközését és havi egyszer neutroncsillagokét.