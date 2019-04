Úszószemüveg nélkül nem érdemes elindulni a Marsra

Egy új tanulmány szerint megóvhatja az űrhajósok látását a károsodástól, ha a Marsra tervezett hosszú úton úszószemüveget viselnek.

Az már eddig is közismert volt, hogy az űrhajósoknál csontritkulás és izomvesztés léphet fel a súlytalanságban eltöltött hosszabb időt követően. Az újabb kutatások azonban arra is rávilágítottak, hogy a látást is károsan befolyásolja a hosszas űrbéli tartózkodás.

A vizsgált alanyok közel fele számolt be arról, hogy gondjai voltak a közeli tárgyak éles látásával, amíg az űrben tartózkodtak, és miután a Nemzetközi Űrállomásról visszatértek a Földre, még évekig fennállt a kellemetlen jelenség. Ezt nagy valószínűséggel a szemet körülvevő folyadék megváltozott nyomása okozza, melyet a földihez képest kisebb gravitáció vált ki – olvasható a brit The Telegraph híroldalán.

A NASA által végzett friss kutatás alapján az úszószemüveg viselése segíthet a látás megóvásában, mivel optimalizálja a szemben lévő folyadékok nyomását. A kísérletben húsz férfit vizsgáltak a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában. A három napos teszt folyamán az űrben végzett fizikai aktivitást szimulálták, melynél az alanyok fele viselt úszószemüveget.

A kutatók arra az eredményre jutottak, a szemüveg viselése valóban enyhíti az űrrepüléstől kialakuló szemidegi szindrómát, és lecsökkenti a látásra való káros hatásokat, mivel enyhe nyomást gyakorol a szem körüli bőrre, ezzel javítva a szemnyomás mértékén.

Miután Donald Trump amerikai elnök megsürgette a NASA-t annak kivitelezésében, hogy 2024-ig ismét juttassanak embert a Holdra, a tudósok abban is reménykednek, hogy 15 éven belül a Marsra is tudnak majd embert küldeni.