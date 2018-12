Víz nyomaira bukkant a NASA a Bennu aszteroidán

A kutatók azt gyanítják, hogy az oxigén-hidrogén molekulák a Bennu egészében fellelhetők. Azonban az aszteroida túl kicsi ahhoz, hogy folyamatosan folyékony vizet biztosítson, így a hidrogénből és oxigénből felépülő ásványi anyagoknak máshonnan – talán egy nagyobb aszteroidáról vagy csillagról – kell származniuk.

A mostani felfedezés segíthet megérteni az aszteroidák és a meteoritok felépítését, valamint a Naprendszer kezdeti időszakát is – mondta Ellen Howell, az UA Lunáris és Bolygólaboratóriumának vezető kutatója. Hozzátette: az úgynevezett hidroxil ásványok a Bennu összetételének jelentős részét képezik.

First close-up look shows asteroid Bennu is a holey watery world https://t.co/um22GISGsF pic.twitter.com/yKjqRQQqXv

— New Scientist (@newscientist) December 11, 2018