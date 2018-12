Űrsétára indultak az orosz kozmonauták

A hat és fél órásra tervezett űrséta során az orosz űrhajósok megvizsgálják az ISS-hez dokkolt Szojuz MSZ-09 űrhajón augusztusban felfedezett rejtélyes rést, amelynek következtében levegőszivárgás és kismértékű nyomáscsökkentés történt az űrállomáson. A rést ugyan be tudták tömni belülről, de oka továbbra is ismeretlen.

A két űrhajós megnyitja az űrhajónak a hőszigetelő, illetve a meteoritok ellen védő rétegét – ez lesz az első ilyen, a világűrben végrehajtott művelet -, majd megvizsgálják és lefényképezik a rést. A rés felszínéről mintákat is vesznek, amelyeket a mikrometeorok ellen védő panellel együtt december 20-án szállítanak a Földre ugyanezzel az űrhajóval. Ezután új hővédő réteget szerelnek fel – tudatta közleményben az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA.

