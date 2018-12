Átlépett a csillagközi térbe a Voyager 2 űrszonda

A misszió vezető kutatója, Edward Stone szerint a Voyager 2 űrszonda november 5-én lépett át a csillagközi térbe, túljutva a helioszféra határán, vagyis elhagyva azt a régiót, amelyben a Napból kiáramló részecskék, a napszél összetevői vannak túlsúlyban. A kutatók abból észlelték a kilépést, hogy a szonda által érzékelt részecskék egyszer csak eltűntek – írja a BBC hírportálja.

A Voyager 1-et 1977. szeptember 5-én indították útnak a floridai Cape Canaveralból, tizenhat nappal testvérszondája, a Voyager 2 fellövése után.

A szakemberek szerint noha az űrszonda „ikertestvére”, a Voyager 1 már hat évvel ezelőtt átlépett ezen a határon, a Voyager 2 áthaladásának különlegessége, hogy még van olyan működő műszer az űreszköz fedélzetén, amely példátlan információkkal szolgál a csillagközi térbe való átlépés milyenségéről.

Bár a Voyager 1 indult másodikként, gyorsabban halad. 2012. augusztus 25-én lépett át a csillagközi térbe. Jelenleg 61 ezer kilométeres óránkénti sebességgel halad és 22 milliárd kilométerre jár kiindulópontjától. A Voyager 2 csaknem 18 milliárd kilométerre van a Földtől és nagyjából 54 ezer kilométer per órás sebességgel halad.

LIVE NOW: @NASAVoyager 2 launched before its twin in 1977, but followed a longer path away from Earth. Along the way, Voyager 2 has been providing scientists with unprecedented observations of the space it’s traveling through. Get the latest now: https://t.co/nDQWMi7HMS #AGU18 pic.twitter.com/Hw8T1KHEaY

— NASA (@NASA) December 10, 2018