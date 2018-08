A Földnél is régebbi meteoritot találtak

A vélhetően 4,6 milliárd éves meteorit a Naprendszer születését eredményező szupernóva-robbanás előtt jött létre. A teniszlabda nagyságú, Northwest Africa (NWA) 11119 jelű objektumot még 2016-ban vásárolta meg egy meteoritkereskedő. A kereskedő a kőzetet Carl Agee-nek, az Új-Mexikói Egyetem szakértőjének küldte el először elemzésre. Az objektumot végül Poorna Srinivasan doktorandusz vizsgálta meg alaposabban.

Először mindkét szakértő arra gyanakodott, hogy az érintett kőzet a Földről származik. A közelebbi elemzés azonban mást mutatott. Bár az objektum első ránézésre a vulkáni kőzetekre emlékeztetett, a kémiai összetétele egyértelműen Földön kívüli eredetre utalt.

This Unusual Meteorite Flew Around in Space Before Earth Was Born https://t.co/NmlKnK2FUd pic.twitter.com/n711lTnu4j

— Live Science (@LiveScience) August 6, 2018