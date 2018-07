Nem lehet kizárni, hogy van élet a Marson

A bolygó felszínén talált folyékony víztömeg rendkívül alacsony hőmérséklete és magas sótartalma ugyanakkor nem igazán kedvez az élet kialakulásának.

A Mars Expressz felszín alá behatoló radarjának segítségével találták meg a vörös bolygó déli féltekéjének pólussapkájától néhány fokra a másfél kilométer mély és 20 km átmérőjű területet, ahol a feltételezések szerint folyékony víz található, mondta Keresztúri Ákos, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa az M1 Ma este című műsorában.



Hangsúlyozta, hogy a Mars ezen részén rettentő hideg van, így az, hogy ennek ellenére mégis folyékony állapotban van a víz csak a speciális helyi adottságoknak tulajdonítható. Míg a Földön a jég alatti vizek legfeljebb –2 Celsius fokosak lehetnek, addig a most felfedezett tó akár -70 Celsius fokos is lehet, hívta fel a figyelmet a kutató. Rámutatott arra is, hogy a magas sókoncentráció miatt maradhat folyékony állapotban a víz.

Keresztúri Ákos szerint jelenleg nem lehet kizárni, hogy akár a kezdeti élet jelei lehetnek a vízben, noha a rendkívül alacsony hőmérséklet és a magas sótartalom ennek nem igazán kedvez. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy a földi élet is a bolygón tapasztalható viszonyokhoz való alkalmazkodással kezdődött.