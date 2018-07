A csillagászok a Naprendszer legtávolabbi peremén egy esetleges újabb bolygó után kutatva bukkantak rá a Jupiter holdjaira. Kettő felfedezéséről már korábban hírt adtak, tíz jelenlétét most ismertették.

Az újonnan felfedezett holdak közül 11-nek az átmérője egy és három kilométer közötti, és hasonlók a Jupiter eddig ismert holdjaihoz. Kettő közülük apró hold, amelyek pályája igen közel található az óriásbolygóhoz.

Astronomers Just Announced The Discovery of 12 New Moons Around Jupiter https://t.co/j0ffHBxfPY

— ScienceAlert (@ScienceAlert) July 17, 2018