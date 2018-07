Egy fiatal nő hódíthatja meg elsőként a Marsot

Élete álma válik valóra annak a 17 éves amerikai tini lánynak, aki a tervek szerint 2033-ban első emberként lép majd a Mars felszínére.

Alyssa Carson kisgyermekkora óta arra vágyott, hogy egy nap űrhajós legyen, és meghódítsa a vörös bolygót. Nem éppen szokványos álmát azóta dédelgette, hogy hároméves korában a kedvenc rajzfilm sorozatából látott egy olyan epizódot, amely a Marson játszódott.

Elmondása szerint kislány kora óta figyelemmel követi a Marsról szóló dokumentumfilmeket és videókat, a szobája egyik falát is egy Mars-térkép díszíti, amely folyamatosan emlékezteti a nagy álmára. Ismereteit ahol csak tudja, gyarapítja: több alkalommal is részt vett egy űrtematikájú táborban.

17-year-old girl is preparing to be the first human on Mars https://t.co/P0apeLyVhB

— Alyssa Carson (@NASABlueberry1) July 9, 2018