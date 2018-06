Küzd a viharral az Opportunity Mars-járó

Több millió négyzetkilométeres területen tombol a vihar a vörös bolygón. A mostani jóval nagyobb, mint amit a szerkezet 2007-ben átvészelt. A vastag porréteg eltakarta a Mars-járó jelenlegi tartózkodási helyét a Kitartás-völgyében. Az Opportunity napelemeinek hatékonysága is lecsökkent, így a szakértőknek fel kellett hagyniuk a kutatásokkal.

A Marson a szelek nem olyan vészesek, mivel a légköri nyomás nagyon alacsony. A vastag porréteg viszont képes blokkolni a napfényt, ettől pedig csökken az Opportunity napelemeinek hatékonysága. A mérnökök először június 1-jén értesültek a viharról, amit a NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondája figyelt meg. A Mars-járó energiaszintje június 6-ra látványosan lecsökkent, ezért a szakértőknek fel kellett hagyniuk a tudományos kutatásokkal. Az Opportunity a lehető legalacsonyabb energiaszinten folytatta működését, és megkezdte küzdelmét az „életben maradásért”.

A NASA június 10-én bejelentette, hogy sikerült a szerkezet adását fognia. Bár a vihar egyre nagyobb erővel tombol, a jelek érzékelése mindenképp pozitív. A június 12-i jelentés szerint a Mars-járó akkumulátorának energiaszintje 24 volt alá csökkent. Így az eszköz olyan üzemmódba lépett, amikor az úgynevezett küldetésórán kívül minden más lekapcsol. Ez a küldetésóra felel azért, hogy a fedélzeti számítógépet „felébressze”, hogy ellenőrizze bizonyos időközönként az energiaszintet.

Right Now, NASA’s Opportunity Is Battling a Potentially Deadly Martian Dust Storm https://t.co/XbXOPlmU9J

— ScienceAlert (@ScienceAlert) June 12, 2018