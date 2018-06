A Hold másik oldalát fürkészi majd egy kínai mesterséges műhold

A Chang’e-4-program (magyarul „Holdistennő”) az űrkutatás és holdkutatás történetében jelentős lépés lesz, mert először történik a Hold túlsó oldalán leszállás a felszínre.

A Hold túlsó oldalán lévő űreszközökkel azonban csak úgy lehet folyamatos rádiókapcsolatot tartani, ha egy átjátszó – úgynevezett relé – mesterséges műholdat telepítenek megfelelő Hold körüli pályára. Ezt célt szolgálja a május végén a kínai Hszicsangból (Xichang) egy Hosszú Menetelés-4C hordozórakétával útnak indított Queqiao, vagyis „alkalmi összekötő híd” elnevezésű átjátszó-hold.

A reléhold a Föld-Hold-űrszonda az L2 Lagrange-pont közelében maradva, úgynevezett haló-pályán mozog majd. Ez a pont a Föld-Hold félegyenesen, a Hold túloldalán helyezkedik el, mintegy 65 ezer kilométerre a Hold túlsó oldalától. Innen lehetséges a holdfelszíni űreszközökkel, valamint a Földdel is rádiókapcsolat fenntartása. Működését öt évre tervezik a szakemberek. A műhold így idővel bekapcsolódhat egy másik szonda munkájába is.

China’s Queqiao relay craft is nearing its listening post beyond the moon in preparation for the first attempted soft landing on the lunar far side by the Chinese Chang’e 4 mission late this year. https://t.co/twnFUBQ1UC pic.twitter.com/lj7KioOhxG

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) June 3, 2018