Hat év után küld szondát a Marsra a NASA

Az InSight lesz az első, amely a „Mars-rengések” nyomába ered, valamint a bolygó tengelye körüli imbolygását is megvizsgálja, hogy a csillagászok jobban megismerhessék a belső mag méretét és összetételét – közölte Bruce Banerdt, a NASA bolygókutató laboratóriumának vezető tudósa.

Az űrszonda és kísérői magyar idő szerint 13 óra után pár perccel startolnak a kaliforniai Vanderberg légi bázisról. Ez lesz a NASA első bolygóközi missziója, amely nem a floridai Cape Canaveralról indul.

Az egymilliárd dolláros – több mint 260 milliárd forintos – amerikai–európai misszió elsőként készül a Mars belsejének kutatására, hogy pontosabb képet kapjon a tudomány arról, hogy keletkezett négy és fél milliárd éve a Mars és a Naprendszer többi sziklás bolygója, köztük a Föld is.

A Mars a Földnél kisebb és földtanilag kevésbé aktív, eredeti felépítését kevésbé rejtik el a gyakori lemezmozgások és más folyamatok, Banerdt szerint ezért a legkorábbi időszakok lenyomatait is magán viseli.

