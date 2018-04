Az aszteroidák vizet szállíthattak korábban a Földre

A Naprendszer kialakuláskor, több mint négy és fél milliárd évvel ezelőtt a Földünk még olyan kis méretű volt, hogy nem volt képes túl sok gáz megtartani, és olyan közel helyezkedett el akkoriban a Naphoz, hogy a bolygó felszínén uralkodó forróság miatt a víz nem tudott kicsapódni bizonyos gázokból. Ezért a tudósok úgy gondolják, hogy a planéta formálódásakor más forrásokból is kapott vizet. Bár ez a feltételezésük még tudományos körökben vita tárgyát képezi.

A kutatásokat az mozdította elő, hogy nemrégiben egy olyan ásványi anyagra bukkantak Japánban, amelyek felépítésükben sokban hasonlítanak azokhoz a kőzetekhez és sziklákhoz, amelyek évmilliárdokkal ezelőtt vizet hozhattak a bolygóra. Az egykori, száraz bolygófelületet úgy igyekeztek nemrég szimulálni, hogy habkövet felhevítettek 850 Celsius-fokra, majd a NASA kaliforniai bázisán egy speciális kalitkában 5 km/s sebességgel lőtték el. Ez a sebesség megközelítőleg azonos ahhoz, amelynél az aszteroidák összeomolhattak akkor, amikor ütköztek egymással az égitestek kialakulásának korai szakaszában.

Asteroids could have donated up to 30 percent of their water to the early Earth. https://t.co/bfILZjb3Fm

— Science News (@ScienceNews) April 26, 2018