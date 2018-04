Elkészült az eddigi legteljesebb csillagtérkép

Az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) Gaia névre hallgató küldetése során született meg a több mint másfél milliárd csillagot magába foglaló katalógus. A projektet még 2014-ben indították el, azonban a Tejútrendszer csillagainak feltérképezése csak később vette kezdetét.

A tüzetes munka, amelyben közel ötszáz csillagász és mérnök vett részt közel két éven keresztül tartott. 2014 júliusa és 2016 májusa között kapott adatokból állapították meg a szakemberek a több mint egymilliárd csillag helyzetét, távolságát és nem utolsósorban mozgását.

A fentieken túl a tudósok egy elég pontos képet kaptak arról is, hogy Naprendszerünkön belül milyen aszteroidák találhatóak, merre bújhatnak meg fekete lyukak, illetve információhoz jutottak a Tejútrendszeren kívül található csillagokról is. Ugyanakkor ez a vizsgálatsorozat hozzájárult ahhoz is, hogy képet kapjunk galaxisunk születéséről, valamint fejlődésének fontosabb mérföldköveiről.

A mérések és elemzések során fény derült arra, hogy galaxisunk két különböző csillagpopulációt is magába foglal. Ez a kettősség arra utal, hogy csillagjaink egy része egy korábban meglévő, ma már nem létező rendszerből származhatnak, amelyet a Tejútrendszer növekedése során bekebelezett, mondhatni „kannibalizált”.

A Gaia által rögzített adatokat a Föld mozgásától függetlenül is vizsgálatoknak lehet alávetni. A program során annyi adat gyűlt össze, hogy nem lenne meglepő, hogyha a folyamatos feldolgozás során évről-évre áttörő felfedezéseket hoznának nyilvánosságra a szakértők. Ezek pedig nagyban hozzájárulnának ahhoz, hogy még többet megtudjunk arról az űrbeli térről, amely körbevesz minket, és amelynek egyben mi is részei vagyunk.