Az univerzum eddigi legnagyobb objektumát sikerült megfigyelni

A SPT2349-56 katalógusjelű galaxishalmazt kanadai kutatók figyelték meg a világ legerősebb távcsöveivel. Az összeolvadással létrejövő új galaxis a csillagászok számításai szerint azóta is növekedhet, mostanáig akár több száz galaxist is elnyelhetett, és a tömege már ezer billiószorosa lehet a Mi Napunkénak. Ha a számítások helytállóak, akkor ez a galaxishalmaz az univerzum legnagyobb ismert objektuma.

Egy ilyen masszív galaxishalmazt elkapni a kialakulása közben már önmagában is lenyűgöző. De a tény, hogy ez az univerzum történetének ilyen korai időszakában történt, hatalmas kihívás elé állítja az univerzum felépítésének létrejöttéről alkotott elképzeléseket – jegyezte meg Scott Chapman, a halifaxi Dalhousie Egyetem kutatója, a felfedezést a Nature-ben bemutató tanulmány társszerzője.

This Megamerger of 14 Galaxies Could Become The Most Massive Structure in Our Universe https://t.co/P9chWXx9Bi

— ScienceAlert (@ScienceAlert) April 26, 2018