Egy elveszett bolygóról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit

A Núbiai-sivatagban talált meteoritban lévő gyémántot svájci, francia és német szakértők vizsgálták meg még a 2008 októberében Szudánban, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel egy úgynevezett protobolygón – a fejlődés korai szakaszában lévő bolygón, előbolygón – keletkezett.

A kutatók régen megfogalmazták már azt az elméletet, miszerint korai szakaszában a Naprendszerben jóval több bolygó lehetett, mint most. Néhányuk alig volt több egy nagy tömegnyi olvadt magmánál.

Az egyik ilyen „embrióbolygóról”, Theiáról úgy hiszik, összeütközött a fiatal Földdel, ennek hatására kilökődött egy nagy tömegű törmelék, amelyből később kialakult a Hold.

A meteoritban lévő gyémántokban olyan apró kristályok vannak, amelyeknek a kialakulásához nagyon magas nyomásra van szükség – emelte ki Philippe Gillet, a Nature Communications című tudományos lapban megjelent tanulmány társszerzője. A kutatók kimutatták, hogy ezek a nagy gyémántok nem alakulhattak ki ütközés hatására, sokkal inkább egy bolygón belül történt növekedés során jöttek létre.

Scientists say fragments of a meteorite that fell to Earth more than a decade ago provide compelling evidence of a lost planet that once roamed our solar system. https://t.co/FJNfM4IFlm

— The Associated Press (@AP) April 17, 2018