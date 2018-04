A tervek szerint ma lövik fel az exobolygó-kereső űrszondát

A teleszkóp helyi idő szerint hétfőn este 18 óra 32 perckor indult volna útnak a floridai Cape Canaveralról a SpaceX űripari magánvállalkozás Falcon 9 típusú rakétáján, ám alig három órával a tervezett indítás előtt lefújták a kilövését.

A rakéta vezérlésének és navigációjának ellenőrzését követően a szakértők remélik, hogy a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) helyi idő szerint szerdán 18 óra 51 perckor elindulhat, hogy élet jelei után kutasson a világűrben. A kilövés élőben követhető lesz a NASA oldalán.

A TESS úgynevezett tranzitmódszerrel fogja majd fürkészni az égboltot. A fedélzetén működő detektorok pedig a csillagok fényességét mérik majd, és azt az átmeneti elhalványodást keresik, ami olyankor következik be, amikor a csillag körül keringő bolygó éppen a csillag előtt halad át.

A misszió első két évében a csillagászok azt remélik, hogy az űrszonda két-három ezer exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli égitestet fedez majd fel. A kutatók remélik, hogy a bolygók között akadnak majd olyanok, amelyek mind méretüket, mind tömegüket tekintve hasonlóak lesznek a mi Földünkhöz, és a saját csillaguktól olyan távolságra keringenek, amely még az élhető tartományba esik.

Over the course of two years, our newest planet-hunter satellite, TESS, will scan 85% of the sky to find planets outside of our solar system, known as exoplanets. Watch & learn more about this mission launching tomorrow: pic.twitter.com/1l8wRvhNlo

— NASA (@NASA) April 18, 2018