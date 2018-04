Teherűrhajót indított a SpaceX a Nemzetközi Űrállomásra

A rakéta a floridai Cape Canaveralből startolt 2,6 tonnás rakományával közép-európai idő szerint hétfőn 22 óra 30 perckor. Az űrállomáson dolgozó asztronauták – egy amerikai, egy orosz és egy japán – robotkar segítségével fogják majd be az űrhajót, amely körülbelül egy hónapig marad ott, majd visszatér a Földre.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:30pm ET, @SpaceX‘s #Dragon cargo spacecraft leaves Earth packed with almost 5,800 pounds of @ISS_Research, science and crew supplies for @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/mOpoJj4W4y

— NASA (@NASA) 2018. április 2.