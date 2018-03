Mesterséges csillag lép ma a Föld légkörébe

Az űrszondának különösebb tudományos feladata nem volt, csupán annyi, hogy a Nap fényének visszaverésével fényesnek tűnjön az égbolton. Az alig egy méter átmérőjű szerkezet hatvanöt darab fényvisszaverő lemezből áll, és az eredeti tervek szerint kilenc hónapig keringett volna a Föld körül. Azonban valami hiba csúszott a mérnökök számításaiba, ezért alig két hónap után a „mesterséges csillag” visszatér a légkörbe. Magyar idő szerint valamikor a délutáni órákban.

Azonban attól nem kell aggódni, hogy a becsapódása baleset okoz: száz százalékban elég majd a légkörben.

