Megsemmisült a Falcon Heavy harmadik gyorsító rakétája

Elon Musk, a SpaceX és a Tesla vállalat tulajdonosa közölte, hogy megsemmisült a kedden felbocsátott óriás űrhajó egyik gyorsítórakétája, mert elfogyott az üzemanyaga.

Elfogyott az üzemanyag, így a harmadik gyorsítórakéta a drónhajó mellett landolhatott

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk kedden éjszaka útjára indult a SpaceX óriás rakétája, amely a kísérleti repülésére egy Tesla típusú gépkocsit is magával vitt.

Elon Musk sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a harmadik, vadonatúj gyorsítórakétában feltehetően nem maradt elegendő üzemanyag ahhoz, hogy lefékezze magát, ezért valahol a drónhajó közelében lezuhant.

A másik két rakéta a későbbiekben is bevethető lesz más űrmissziókon

A Falcon Heavy óriásűrhajót három Falcon 9 típusú, újrahasznosítható gyorsítórakéta szállította az űrbe. Az óriásrakétát kedd délután indították útnak a floridai Cape Canaveralből, és a rakétakísérlet szinte teljes sikerrel zárult. Az űrhajó utolsó fokozata felvitte az űrbe hasznos rakományát, egy Tesla Roadster típusú gépkocsit, bizonyítva ezzel a kísérlet sikerét, reklámozva egyúttal Musk vállalatát.

Két gyorsítórakéta – amely már szállított hasznos terhet a Nemzetközi Űrállomásra – nyolc perccel a start után szinkronban szállt le a Cape Canaveral-i Kennedy űrközpont közelében lévő légi támaszpontra, így további űrmissziókon is fel lehet majd őket használni. Egy ideig nem lehetett tudni, hogy mi történt a harmadik, középső gyorsítórakétával, amely a gépkocsit eljuttatta az űrbe, és amelynek az Atlanti-óceánon horgonyzó uszályon kellett volna landolnia, Florida partjaitól mintegy háromszáz tengeri mérföldre.

A SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat által közreadott képen Föld körüli pályán kering a Tesla Motors elektromos autója, amelyet a vállalat Falcon Heavy nevű új óriás rakétája juttatott fel a floridai Cape Canaveralban működő Kennedy Űrközpontból (MTI/AP/SpaceX)

A megsemmisülés ellenére is űripari történelmet írt a SpaceX

Musk szerint a rakéta óránkénti közel 500 kilométeres sebességgel csapódott a tengerbe. A becsapódáskor károk keletkeztek a horgonyzó platformban, megrongálódott két hajtóműve, és tönkrement az a kamera is, amelynek rögzítenie kellett volna a landolást. A gyorsítófokozat darabjai szanaszét szóródtak a platformon és az óceánon. A harmadik Falcon 9-es gyorsítórakéta megsemmisülése ellenére az űripar történelminek mondható rakétakísérlete sikeresnek könyvelhető el.

A Falcon Heavy a jövőben képes lesz majd akár 70 tonna hasznos terhet Föld körüli pályára állítani, a Holdra vagy a Marsra vagy még távolabbi helyekre vinni.

A kísérletet hatalmas érdeklődés övezte szerte a világon

A rakétakísérletet hatalmas érdeklődés övezte szerte a világon, a Youtube videomegosztó portál jóvoltából milliók nézhették élőben a kísérletet, és a Roadster űrbéli utazásának kezdetét a rájuk szerelt kamerák segítségével. Ez volt a legnagyobb videómegosztó portál történetének második legnagyobb online nézettségű eseménye.

A Roadster évmilliárdokon át keringhet majd a Nap körül

Elon Musk a felbocsátás után néhány órával Twitter-bejegyzésében tudatta, hogy a Falcon Heavy utolsó fokozatának hajtóművei harmadszor is sikeresen beindultak, az űrhajó – elhagyva a Föld gravitációs terét – áthaladt a Mars keringési pályáján is, és jelenleg az aszteroidaöv felé tart. A gépkocsi hat hónap múlva érkezik a Mars közelébe, de nem valószínű, hogy a bolygóba csapódik, hanem évmilliárdokon át kering majd a Nap körül, elhaladva néha a Föld és a Mars közelében is.