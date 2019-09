A dinoszauruszokat kipusztító aszteroida ereje 10 milliárd atombombáéval érhetett fel

A becsapodásnak olyan pokoli hatása volt, hogy több ezer kilométeres sugárban megperzselte a növényeket, majd a por és így a napfény hiánya miatt lehűlés következett. „Nem halt ki az összes dinoszaurusz azon a napon, de a legtöbb igen” – mondta el Sean Gulick professzor az ABC News-nak.

Asteroid that wiped out the dinosaurs was as powerful as 10 billion atomic bombs, new research finds. https://t.co/sXXUp8RmHK

— ABC News (@ABC) September 13, 2019