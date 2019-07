Új gyíkfajt azonosítottak egy megkövesedett dinoszaurusz gyomrában

Egy eddig ismeretlen gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz, a Microraptor egy megkövesedett példányának gyomrában.

A négyszárnyú Microraptor a legkisebb húsevő dinoszauruszok közé tartozott. A Current Biology című folyóiratban ismertetett példányt 2005-ben fedezték fel az északkelet-kínai Liaoning tartományban.

