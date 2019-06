Ötszáz kilogrammos óriásmadarak járhattak az előemberek között

A kutatók az ukrajnai Krím félszigeten található Taurida-barlang feltárásakor akadtak a hatalmas combcsontra, amely az ősi madárhoz tartozhatott – olvasható a The Guardian hírei közt.

A negyven centiméter hosszú csont és a többi lelet elemzése alapján a maradványok 1,5 és 1,8 millió év közé tehetők, ami azt jelenti, hogy amikor 1,2 millió évvel ezelőtt a Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember eljutott Afrikából Európa területeire, találkozhatott az óriási madarakkal.

A lelet azért is kiemelkedő jelentőségű, mert ez az első alkalom, hogy ekkora madár maradványaira bukkantak az északi féltekén.

Half-tonne birds may have roamed Europe at same time as humans https://t.co/oNJz1Kw64O

— The Guardian (@guardian) June 27, 2019