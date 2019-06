Új szibériai embercsoportot azonosítottak harmincegyezer éves tejfogakból

Egy északkelet-szibériai régészeti lelőhelyen találták meg mélyen a föld alatt azt a két, 31 ezer éves tejfogat a kutatók, amelyek a vizsgálatok szerint egy eddig ismeretlen embercsoporthoz tartoznak.

A kutatás vezetője, Eske Willerslev a Cambridge-i Egyetemről arról számolt be, az általános elképzelés eddig az volt, hogy az itt élő első emberek az indiánok ősei voltak, akik átkeltek a Bering-szoroson. Ez az elmélet most megdőlni látszik – olvasható a New Scientist hírei közt.

A felfedezett embercsoport ugyanis nagyjából 38 ezer évvel ezelőtt elszakadt a régió többi csoportjától. A kutatók ezt a különálló, indiánokhoz nem közvetlenül kapcsolódó csoportot ős északi szibériaiaknak nevezték el.

A kis létszámú embercsoport, amely gyapjas mamutra, gyapjas orrszarvúra és bölényre vadászott, kihalt, és csak apró nyomot hagyott a ma élő szibériaiak DNS-ében – olvasható a brit Daily Mirror hírlapban.

A DNS-t tejfogakból nyerték ki, amelyeket az orosz Yana folyónál találtak meg, és jelentőségük, hogy ezek az egyetlen emberi maradványok ebből az időszakból.

Willerslev és csapata arra a felfedezésre jutott, hogy ezek az emberek tovább vándoroltak dél felé a melegebb területekre, körülbelül 26 500 és 19 ezer évvel ezelőtt, és genetikailag közelebb állnak a vadászó-gyűjtögető életmódot folytató nyugat-eurázsiai népekhez.

A leleteket egy nagyobb kutatás keretében találták meg, amelyben Szibéria egy másik részén 10 ezer éves emberi maradványokat is felfedeztek. Ezek az emberek genetikailag az indiánokkal állnak rokonságban. Ez az első alkalom, hogy ilyen szoros genetikai kapcsolatot fedeztek föl az Egyesült Államokon kívül.