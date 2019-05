Visszatért a kihalt madárfaj

A guvatok családjába tartozó fehértorkú guvat egy ritka evolúciós folyamat révén másodszor is ugyanolyan fejlődésen ment keresztül, ami kiemelkedő jelentőséggel bír a madarak történetében – olvasható a Portsmouth-i Természettudományi Múzeum honlapján.

A fehértorkú guvatok Madagaszkárról a túlnépesedés következtében vándoroltak át Aldabra szigetére, ahol

Hasonlóképp a Mauritius szigetén élő dodóhoz, amely azonban már a 17. században kihalt.

The same species of bird colonised the same island twice, and both times it became flightless in record time. https://t.co/VMeZ6IkTgi

— Natural History Museum (@NHM_London) May 10, 2019