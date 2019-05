Hártyás szárnyú dinoszauruszfajt fedeztek föl Kínában

Az Ambopteryx longibrachium különlegessége, hogy denevérszerű hártyás szárnyai voltak, ami egyedülálló a ragadozó theropoda dinoszauruszok között. Ez azt jelenti, hogy amikor ezek az őshüllők kísérletezni kezdtek a repüléssel, még többféle szárnyfelépítés létezett – olvasható a brit Independent napilapban.

– nyilatkozta a kutatás vezetője, Wang Min a Kínai Tudományos Akadémiától.

Az eddig talált leletek alapján úgy képzeltük, a dinoszauruszok szárnyát tollak borították, de ezzel az új felfedezéssel jobban megérthetjük a repülés eredetét – tette hozzá.

New species of ‘fierce’ tiny dinosaurs with bat-like wings is discovered in China https://t.co/aXNTA3YmCr

— The Independent (@Independent) May 9, 2019