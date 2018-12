Ötvenezer éves tiarát találtak a Denyiszov-barlangban

Az Altaj-hegységben lévő barlangban évezredeken át élt a gyenyiszovai ember, a Homo nemzetség tagja egy időben a ma már kihalt neandervölgyi emberekkel. A tiarát arra használták, hogy a hajat felfogják a szem elől, a lelet érdekessége, hogy valószínűleg férfi és nem nő számára készült, erről mérete árulkodik – olvasható a Siberian Times napilap honlapján.

Ez a legősibb ilyen lelet

A tiarán lévő nyomok arra utalnak, hogy a fejdíszt egészen addig hordták, amíg el nem törött, majd félredobták a barlangban. Nem találtak rajta semmilyen vallási szimbólumot vagy díszítő elemeket. Találtak viszont a lekerekített végén egy lyukat, ahová a madzagot fűzték, amellyel a fejhez kötözték. Az őskori tiara 45-50 ezer éves lehet, és egy nagyfejű ember hordhatta Alexander Fedorcsenko, a Novoszibirszki Régészeti és Etnográfiai intézet munkatársa szerint.

Tiara made of woolly mammoth ivory found in Siberian cave was worn by men 50,000 years ago: The find was made this summer in Russia’s famous Denisova Cave, a home used variously by Homo sapiens, Neanderthals and this little-known third branch of early man. https://t.co/wqKAW4MwrB pic.twitter.com/Nx8X71Puio

— RushReads (@RushReads) December 6, 2018