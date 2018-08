Ősi katasztrófákról árulkodnak az óceánparti tömegsírok

James Goff geológus, az egyetem munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint eredményeik új bepillantást nyújtanak a természet és ember korábbi kapcsolatába, illetve a katasztrófákba. A szakértő hozzátette, korábban nem hozták még összefüggésbe a szökőárakat a történelem előtti tengerparti tömegsírokkal.

A kutatók a Salamon-szigeten, Vanuatun, az Orkney-szigeteken és Shetlandon található lelőhelyeket elemezték. A sírhelyek közül a legrégebbi ötezer éves volt, de öt-hatszáz éves nyughelyeket is feltártak. A csoport tagjai tisztában voltak vele, hogy az érintett régiókban kialakultak szökőárak, a földrajzi bizonyítékok kora pedig egyezést mutattak a tömegsírok korával.

New research by our @ProfJamesGoff points to prehistoric mass graves being related to tsunamis. The findings could change how researchers interpret coastal human settlement in prehistory. Read more: https://t.co/JywpfiVoqy

