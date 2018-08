Újabb érdekes felfedezést tettek a Stonehenge környékén

A Christophe Snoeck, az Oxford Egyetem szakértője által vezetett kutatócsoport speciális, stronciumizotópos elemzéseket végzett. A stronciumot az emberi szervezet a táplálkozás révén veszi fel, a csontokban és a fogakban tárolja. Az izotópok aránya a testben helyszínenként változó, így ezek egyértelműen utalhatnak a leletek származási helyére. A kutatók a minták eredményeit összehasonlították mai növényekből, fogakból és vízből származó mintákkal.

Régiók közötti kapcsolat

Az eredmények szerint 25-ből 15 ember származott Stonehenge környékéről. A maradék tíznek a tanulmány szerint nem volt sok kapcsolata a területtel. Életük utolsó legalább tíz évét Nagy-Britannia nyugati részén töltötték – állapították meg belga, francia és angol kutatók a Scientific Reports című tudományos lapban megjelent tanulmányukban.

We still know very little about the people buried at #Stonehenge, but a new collaborative study suggests a number of them had moved with, and likely transported, the bluestones used in early construction from the #PreseliMountains of west Wales: https://t.co/Nz2DOyuCg5 pic.twitter.com/riMYhiImH3

— Oxford University (@UniofOxford) August 3, 2018