Új páncélos dinoszaurusz fajt azonosítottak

Az Akainacephalus johnsoni nevet adták az új növényevő fajnak, amelynek egyedei mintegy öt méter hosszúak lehettek, testüket hegyes, csonttüskés páncél borította és furkósbotszerű farkuk volt. Az új faj a páncélos dinoszauruszok ankiloszaurusz családjába tartozik, és több mint 75 millió évvel ezelőtt élt, a földtörténeti krétakorban – mondta Jelle Wiersma, a James Cook Egyetem kutatója.

Az Akainacephalus johnsoni neve görög eredetű, amely utal csonttüskés páncéljára és szokatlan fejére.

Az ankiloszaurusz bírt a legvastagabb páncéllal, amely valóságos pajzsot formált hátán. Legfőbb jellegzetességei, páratlan alakja, fejdísze és a pofájának páncélzata vezette nyomra a kutatókat, akik az Ázsia területén élt ankiloszaurusz maradványokkal vetették össze a leletet.

New dinosaur alert!

Meet Akainacephalus Johnsoni, a herbivore from Utah. It’s 76 million years old, and has bulbus armour across its head.

Ankylosaurid dinosaurs evolved initially in Asia, migrating to North America during low sea levels.

Read more: https://t.co/7mda2hlTz3 pic.twitter.com/bdn2KPxL7c

