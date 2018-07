Borostyánkőbe zárt kígyó maradványait fedezték fel

A leletről szóló tanulmány a Science Advances friss számában jelent meg. Michael Caldwell, a kanadai Alberta Egyetem tudósa elmondta: először bukkantunk ennyire fiatal kígyó maradványaira.

Az új fajnak a Xiaophis myanmarensis nevet adták, ami mianmari alkonyati kígyót jelent. Egy másik borostyánkövület egy nagyobb kígyó levedlett bőrét zárta magába. Egyelőre nem tudni, ugyanahhoz a fajhoz tartozik-e, mint a fiatal egyed.

A fosszíliák úgy maradhattak fenn, hogy az állatok beleragadtak a gyantába, ami megőrizte a bőrt, a pikkelyeket, a szőrt, sőt nem egy esetben egy állat egész testét is.

A kígyó fosszíliáját megőrző borostyánkő közel száz csigolyát, és a hozzájuk kapcsolódó bordacsontokat tartalmazza, a hüllő fejét nem. A maradványokat különösen nagy teljesítményű röntgensugárforrás segítségével elemezték, hogy a mai kígyókkal összehasonlítsák.

The walnut-sized fossil dates back to about 99 million years ago. https://t.co/p91aVuiq3g

— Science News (@ScienceNews) July 18, 2018