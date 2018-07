Tizennégyezer éves kenyérféle maradványait fedezték fel Jordániában

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint a kutatók a Jordánia északi részén, a Fekete-sivatagban lévő Subajka 1 nevű régészeti lelőhelyen bukkantak rá a több mint 14 ezer éves leletre, egy lapos kenyér elszenesedett maradványaira, amelyet az egykor ott élő Natúf-kultúrához tartozó vadászó-gyűjtögető emberek készítettek. A kutatók úgy vélik, hogy ez a népcsoport átmeneti korban élt: miután elkezdtek letelepedni, megváltozott az étrendjük is.

A lelet arra enged következtetni, hogy a vad gabonafélékből készített kenyér ösztönözhette a vadászó-gyűjtögető életmódot folytató embereket a gabonatermesztésre, és ez szerepet játszott a neolitikus korszak mezőgazdasági forradalmában.

A Koppenhágai Egyetem, a londoni University College és a Cambridge-i Egyetem kutatói elemezték az elszenesedett maradványokat. Tanulmányuk szerint a kéttucatnyi maradvány vizsgálatából kiderült, hogy az árpa, alakor – egyszemű búza – és zab hajdani, még nemesítetlen elődeit megőrölték, átszitálták, az így készült finomlisztet vízzel keverték és dagasztották, majd forró, lapos kövön vagy a tűzhely hamujában megsütötték.

