Három helyszín, ahol a dinoszauruszok nyomába eredhetünk

A Góbi sivatag homokja a leletek sokaságát rejtheti

Minjin szinte egész életét annak szentelte, hogy a Mongólia déli részén elterülő Góbi sivatagot feltérképezze dinoszaurusz-maradványok után kutatva. Nem véletlen, hogy az ő kezdeményezésére jött létre az az egynapos sivatagi túra, amely során az érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy évmilliókkal korábban milyen dinoszauruszok szelték át a kietlen vidéket.

A Góbi sivatag élővilágát hajdanán a vad Velociraptor, a Jurassic Park sztárja tartotta többek között rettegésben. De a homok alól előkerültek csaknem kéttonnás ragadozók maradványai is, sőt a különleges szarváról ismert, növényevő Protoceratops tojásait és csontjait is a felszínre hozták már a tudósok.

Az UNESCO világörökségi listáján a kanadai dinopark

A kanadai Albertában egy olyan speciális park várja az ősvilág titkaira kíváncsi látogatókat, amely még az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. A népszerű felfedező utakon a résztvevők betekintést nyerhetnek a „csontágyakba”, és megtudhatják, hogy zajlik a maradványok azonosítása. Kétórányi autóútra a parktól Drumhellerben található egy olyan őslénymúzeum is, ahol egy 110 millió évvel ezelőtt élt páncélos növényevő, a Nodosauridae épségben megmaradt csontvázát tekinthetik meg a látogatók.

