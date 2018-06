Újabb Árpád-kori leletekre bukkantak Békéscsaba közelében

Az M44-es út építése során nemrégiben a Békéscsabától nem messze található Kamut község határában kerültek elő újabb Árpád-kori emlékek. Jelenleg mintegy másfél kilométeres szakaszon zajlik a feltárás. Az egyik legkülönlegesebb lelet egy szinte teljesen épen megmaradt lómaradvány.

Javában zajlik az M44-es út építése, amelynek során különböző korokból kerülnek elő tárgyak. 2017-ben Szarvas közelében avar leletanyagra bukkantak, míg idén májusban az ezer lelkes Kamut község közelében főként Árpád-kori emlékeket találtak a leendő útpálya helyén folyó feltáráson, amit a Budavári Kft. koordinál.

Nagy Dániel Sándor, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régésze az Ng.hu portálnak számolt be arról, hogy tavaly őskori, szarmata, avar és Árpád-kori cserepeket találtak egy terepbejárás során. Az ősz folyamán ezt egy próbaásatás követte, amely során egy 11-12. századra keltezhető, Árpád-kori falut tártak fel a szakemberek.

De előkerült még egy szarmata női sír is, amit már megbolygattak. De ennek ellenére is rengeteg gyöngy maradt a nyughelyen, ezüst- és bronzkarikákat is találtak.

Mindezek mellett állatmaradványokat is feltártak a régészek. Arra kérdésre, hogy ezek az állatok miért kerültek a kútba, csak azt követően tudják majd megadni a választ a múzeum munkatársai, hogyha lefolytatták az ásatást követő tudományos munkát. A feltételezések szerint a szintén megtalált félbevágott eb csontváza pogány rítusra utalhat.

Nagy Dániel Mihály elmondta, hogy a feltárt tárgyak a múzeum külső raktárába kerülnek, ahol restaurálják őket, ezt követően következik a leltározás és feldolgozás. A Munkácsy Mihály Múzeum régésze a 2018-as próbaásatások alapján jó leletsűrűségre számít. Reméli, hogy végre házakat is sikerül feltárniuk. De azt sem tartja kizártnak, hogy rálelnek arra a szarmata temetőre, aminek az egyik sírját már megtalálták.