Rájöttek, miként kerültek kalapok a Húsvét-szigeti szobrok fejére

A Húsvét-szigeti mintegy ezer kőszobor rejtélye napjainkban is sokakat lázban tart. De azok az alkotások, amelyeknek tetején még egy-egy több tonnás fejfedő is díszeleg, még inkább zavarba ejtette a tudósokat. De most úgy tűnik, hogy végre fény derült arra, miként tudták sok száz évvel ezelőtt készítőik ezeket a nehéz köveket a fejek tetejére emelni.

A rejtélyes, távolba meredő szobrok kapcsán számos kérdés vetődött fel az elmúlt évszázadok során. Legfőképp arra voltak mindig is kíváncsiak mind a tudósok, mind a nagyközönség, hogy modern technikai eszközök hiányában miként tudtak vulkanikus kőzeteket az őslakosok a helyükre szállítani, megdolgozni, illetve, hogy a nehéz „fejfedők” – vagy ahogy a helyiek nevezik őket, pukaok– miként kerültek a kolosszusok feje tetejére.

Kísérletekkel igyekeztek megfejteni a szobrok titkát

A kutatók már megoldották a kirakójáték első részét. A régészek már évtizedek óta kísérleteztek azzal, hogy „sétáltassák” a szobrok – rapanui nyelven moaik – másolatait. Előre elkészített ösvényeken sikerült is lépésről-lépésről lassacskán a partig elvinni a monumentális alkotások másait.

A legújabb vizsgálatok során arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy a pukaok honnan és miként kerültek az „őrszemek” feje tetejére. Egy pukao megközelítőleg két méter átmérőjű, és mintegy 12 tonnát nyom. A vizsgálatban résztvevők elgondolása a szállításukkal és a felhelyezésükkel kapcsolatban az volt, hogy a bányákból elguríthatták őket, majd egy kis fizikai trükköt alkalmazva az úgynevezett Parbuckle-technikával – kötelek és rámpák felhasználásával – helyezték a kalapokat a végső helyükre.

The Mystery of How The Easter Island Statues Got Their Colossal Hats May Finally Have Been Solved https://t.co/2t25OpIY1r

— ScienceAlert (@ScienceAlert) June 5, 2018