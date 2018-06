Hamarosan megérkeznek a dinók a tengerentúlról Szegedre

A szegedi Móra Ferenc Múzeum júliusban nyíló dinó-kiállításának kollekcióját a szakemberek Amerikában becsomagolták, konténerekbe pakolták, majd útnak indították a kikötő felé. A dinoszauruszok Szegedig vezető útja körülbelül egy hónapig tart.

A kollekció az Egyesült Államokból, Midlandből érkezik teherautóval, vonattal, hajóval, és várhatóan június végén ér a Tisza-parti városba.

Az interaktív kiállítás dinoszauruszait gondosan becsomagolták, konténerbe helyezték az amerikai szakemberek. A konténerek teherautóra, majd Detroitban vonatra kerültek. Jelenleg éppen úton vannak egy amerikai kikötő felé. Itt a kollekciót hajóra pakolják, majd közel három héten keresztül fognak utazni a dinók az óceánon, míg partot érnek Belgiumban. Innen indul majd tovább a dinó-invázió Budapest és Szeged felé.

A tárlat megálmodója, és egyben főszervezője Don Lessem, világszerte ismert dinoszaurusz-kutató, aki szakértőként részt vett a Jurassic Park és a Dinó című filmek készítésében. A szakemberről – munkássága elismeréseként – egy dinoszauruszfajt is elneveztek: a Lessemsaurus körülbelül 210 millió évvel ezelőtt élhetett.

A Móra Ferenc Múzeumban nyíló kiállítás interaktív módon mutatja majd be a dinoszauruszok világát, mindennapjait. A tárlaton a látogatók találkozhatnak olyan „dino-robotokkal”, melyek a Jurassic Park filmekben is szerepeltek. Emellett méretarányos csontváz-rekonstrukciókat, eredeti fosszíliákat is bemutatnak a Móra-múzeumban júliustól.

Don Lessem, neves dinoszaurusz kutató és csapata még 2017 folyamán vette fel a kapcsolatot a szegedi múzeummal. A Pompeji-kiállítás láttán úgy gondolták, hogy az egyedi tárlatot érdemes lenne a közgyűjteményi intézet falai között bemutatni. A kiállítás megrendezéséről február végén született meg a megegyezés a szervezők és a Móra-múzeum vezetősége között.

A dino-kiállítást azzal a szándékkal állították össze, hogy a gyermekek körében népszerű témán keresztül vigyék közel hozzájuk a tudományt.