Újabb ábrákra bukkantak a Nazca-vonalak közelségében

A szakemberek szerint az ábrákat a Paracas-kultúra idején készítették több mint kétezer éve, vagyis évszázadokkal azelőtt, hogy a Nazca-kultúra népei hasonló gigantikus rajzokat alkottak volna a közelben – mondta Johny Isla, a minisztérium helyi kutatásának vezetője.

Drónokkal térképezték fel azt a további huszonöt geoglifát, – olyan motívumok, rajzok, amelyek csak az égből láthatók teljes nagyságukban – amelyeket korábban vettek észre helyi lakosok. A robotrepülők pedig lehetővé tették a dokumentáció kiszélesítését és új ábrák felfedezését.

A Nazca-vonalakkal ellentétben, amelyek többsége csak a magasból látható, több úgynevezett Palpa-vonalat hegyoldalakban alakítottak ki, ezek lentről is megfigyelhetők – írta a minisztérium közleménye.

A Nazca- és a Paracas-kultúrák geoglifái Peru spanyol hódítás előtti, más néven prekolumbián történelmének páratlan gazdagságára hívják fel a figyelmet. Egyelőre a régészek számára is rejtélyesek, mivel senki sem tudja biztosan, miért készítették őket, és miért ilyen hatalmasak. A régész hozzátette, hogy az is kérdést vett fel a szakemberekben mindezek mellett, hogy miért folytatták az ábrák készítését több mint ezer éven át.

