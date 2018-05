Így élték túl a madarak ősei az aszteroida becsapódást

Az őslények világának végét jelentő aszteroida becsapódás több mint hatvanhat millió évvel ezelőtt nemcsak az akkori állatvilágot formálta át. Világszerte elpusztultak az erdőségek is, és csak a legszívósabb, fás környezettől kevésbé függő ősi madárfajoknak volt esélye arra, hogy átvészeljék az átmeneti időszakot.

A tudósok szerint évmilliókkal ezelőtt leginkább azoknak a fajoknak volt esélye a fennmaradásra, amelyek a talajon is képesek voltak élelmet szerezni maguknak vagy fészket rakni. A legtöbb madárfaj őse is ezek sorából került ki.

Daniel Field paleobiológus elmondta, hogyha a madarak ősei a fáktól nagyobb mértékben függtek volna, akkor nem biztos, hogy életben tudtak volna maradni a felégetett és savas eső mosta tájakon.

Arboreal lifestyles may have doomed many flying dinosaurs 66 million years ago. https://t.co/ZqpadHUxhT

— Science News (@ScienceNews) May 27, 2018